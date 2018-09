Trova portafoglio in via Tripoli e lo consegna intatto al proprietario: grande gesto di una donna riminese

Attualità

Rimini

| 15:09 - 17 Settembre 2018

Trova un portafoglio con 190 euro all'interno e si prodiga per contattare il proprietario e restituirlo. Grande gesto di una donna riminese, esempio di onestà, che non ha vacillato di fronte all'ingente somma contenuta in quel portafoglio ritrovato, lunedì mattina, in via Tripoli. E' stato il proprietario, un 56enne, a raccontarci questa vicenda: "Ci sono ancora persone oneste e gesta di altri tempi. Volevo segnalarlo perché è un fatto estremamente positivo che, in un mondo dove invece albergano disonestà e violenza, ci sia ancora gente onesta", racconta. Il 56enne si è accorto a casa di aver perso il portafoglio, ha bloccato immediatamente le carte di credito, con il grande rammarico e dispiacere per aver perso documenti e soldi. A restituirgli il sorriso "la bella e gradita telefonata del ritrovamento". La signora infatti ha cercato nel portafoglio i rifermenti del proprietario e l'ha rintracciato, per rassicurarlo. "Una persona splendida, gentile e onesta - racconta il 56enne - ancora c'è gente onesta e questo lo voglio ribadirlo!". La donna non ha voluto alcuna ricompensa.