Rimini, stretta sull’uso dei cellulari alla guida: parte la campagna Focus on the Road

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 17 Settembre 2018

Dal 17 al 23 settembre 2018, la Polizia Stradale di Rimini eseguirà una serrata attività di controllo degli automobilisti per contrastare il fenomeno dell'uso del telefonino durante la guida. Una settimana di specifiche attività 24 ore su 24.

La campagna "Focus on the road" (concentrarsi sulla strada) riguarderà le Polizie Stradali di tutta l'Europa: è un progetto del Tispol, rete di cooperazione tra le Polizie Stradali. Nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, vi aderiscono 29 Paesi europei tra cui tutti gli Stati Membri, oltre alla Svizzera e Norvegia, con la Serbia come osservatore.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, che da ottobre 2016 ha la presidenza del gruppo.

Lo scopo della campagna “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), programmata nel periodo dal 17 al 23 settembre 2018, è verificare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, cuffie sonore).