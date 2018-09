Riccione, al Cinepalace ‘Sulla mia pelle’ sul caso Cucchi con la sorella Ilaria: ‘Film dà dignità a mio fratello’. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 20:27 - 16 Settembre 2018

"È un film che mi restituisce, che ci restituisce mio fratello, morto di indifferenza. È un film duro, che racconta la nostra verità, ma che deve far riflettere tutti noi sul tipo di mondo in cui viviamo". Sono le parole della sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, che ha introdotto, accompagnata dall’avvocato Fabio Anselmo, la proiezione del film "Sulla mia pelle" al Cinepalace di Riccione. Un successo di pubblico per due proiezioni, giovedì e sabato scorsi. Anselmo, che in tribunale ha difeso casi come quello di Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, e proprio quello di Cucchi, ha scritto la storia della pellicola. Presentato alla Mostra di Venezia, il film racconta l'ultima settimana di vita del giovane geometra, la cui morte, avvenuta il 22 ottobre 2009, mentre si trovava in custodia cautelare a Regina Coeli, divenne un caso di cronaca nera e giudiziaria. Prima di Ilaria Cucchi ed Anselmo, erano stati il regista Alessio Cremonini e il protagonista Alessandro Borghi, sempre nella sale Giometti, ad introdurre la proiezione: "Non è certo un lavoro che vuole giudicare, ma casomai solo raccontare. E questo attraverso lo studio accurato dei verbali e delle testimonianze", ha affermato il regista. È infatti una ricostruzione il più possibile fedele degli avvenimenti infatti, che si basa su oltre 10mila pagine di verbale. Il pestaggio al centro della vicenda di Cucchi, e inevitabilmente del film, non viene mostrato: avviene oltre una porta che la cinepresa non supera mai. “Il film dà voce a chi è senza diritti – racconta Ilaria Cucchi – e riesce finalmente a restituire dignità e umanità a mio fratello”. Nel 2009 i decessi in carcere furono 176, praticamente uno ogni due giorni.





In audio intervista a Ilaria Cucchi di Mary Cianciaruso