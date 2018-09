Eccellenza, magic moment del Cattolica: battuto il Sant'Agostino al Calbi per 3-1

Sport

Cattolica

| 18:41 - 16 Settembre 2018

Prima vittoria stagionale al “Calbi” per il Cattolica, la terza in una settimana tra campionato e Coppa Italia. Domenica ha battuto il Sant’Agostino per 3-1. A segno due volte Bartomioli, al 44′ del primo tempo e al 36′ della seconda frazione. In mezzo, al 29′ della ripresa, la rete di Di Addario. Ottima la prova di Sartori (nella foto col presidente Visino), decisivo in occasione della prima rete, propiziata da una sua azione e della terza marcatura. A cinque minuti dalla fine gli ospiti hanno accorciato le distanze con Ciarlantini.

Prima del fischio d’inizio il delegato provinciale della Figc, Domenico Magrini, ed il consigliere regionale Alberto Ceccarelli, hanno consegnato al capitano del Cattolica, Michele Mercuri, e al vicepresidente Francesco Visino la coppa per la vittoria dello scorso campionato di Promozione.