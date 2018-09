Motociclismo, nella prova di Portimao dell'Europeo STK 1000 successo del riminese Tamburini

Sport

| 18:27 - 16 Settembre 2018

A Portimao primo successo stagionale del pilota riminese Roberto Tamburini in Superstock 1000. Dopo essere partito in terza posizione ha superato prima Markus Reiterberger e poi Federico Sandi, che ha infilato a metà dei 14 giri previsti con un bellissimo sorpasso alla curva 4 poi staccandolo. Il portacolori BMW si è rivelato un misto di velocità ed intelligenza.

Per Tamburini è la quarta vittoria nell’Europeo. Il portacolori BMW si è rivelato un misto di velocità ed intelligenza. E’ il primo successo di Tambu nel 2018 ed ha fatto segnare anche il giro veloce in gara (in 1'44"396) battendo il precedente record che apparteneva a Toprak Razgatlioglu di quasi 4 decimi.

Questo risultato fa sì che la lotta per il titolo rimanga aperta, con il leader Reiterberger che ora ha 140 punti contro i 122 di Tamburini e i 121 di Maximilian Scheib (quinto posto in gara).

Ottimo sesto posto per il cattolichino Andrea Delbianco. Peccato invece per l’altro romagnolo Luca Vitali. Il pilota della Aprilia occupava la sesta posizione salvo poi cadere all'ultima curva prima del traguardo concludendo quella che era a tutti gli effetti una bella gara nel sabbione portoghese.