Calcio Promozione: seconda sconfitta per il Pietracuta, il Ronco Edelweiss passa al Bindi 3-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:23 - 16 Settembre 2018

PIETRACUTA: Lasagni, Mularoni, Golinucci (60’ Moretti), Tosi, Pavani (76’ Tomassini F.R.), Masini, Tomassini D. (62’ Tadzhybayev), Fabbri F. (84’ Gessaroli), Fratti, Tani, Fabbri D. (69’ Bindi).

In panchina: Balducci, Giovanetti, Faeti, Alessandrini. All. Fregnani.

RONCO EDELWEISS: Calderoni, Del Vecchio, Melandri, Bonavitacola, Tisselli (51’ Camporesi), Righi, Spadaro (57’ Benkacen), Vespi (70’ Donadei), Bernacci, Grisolini (77’ Diop), Jassey.

In panchina: Zammarchi, Zamagna, Mordini, Gregori, Ambrosini. All. Montalti.

ARBITRO: Vandi di Rimini (Assistenti: Stevanin e Caruso di Rimini).

MARCATORI: 40' e 45' Spadaro, 49' Vespi.

NOTE: espulso Melandri all'85' per doppia ammonizione. Ammoniti: Pavani, Fabbri D., Bonavitacola.





Prosegue il cammino netto del Ronco che supera un Pietracuta rimasto in partita in maniera dignitosa per quasi un tempo, fino al vantaggio dell’imprendibile Spadaro che dà il via alla larga vittoria. Già al primo minuto i forlivesi potrebbero passare in vantaggio quando Veschi lascia partire un traversone dalla trequarti sul quale Lasagni pare poter intervenire in sicurezza, il portiere locale però non trattiene la palla che sembra destinata alla rete ma lo stesso Lasagni recupera in tuffo e respinge da una posizione che il guardalinee giudica esterna alla porta, al contrario dei giocatori ospiti che reclamano il gol. Un’accelerazione di Jessey al 9’ mette Bernacci nelle condizioni di battere a rete ma Mularoni lo anticipa. Un minuto più tardi Fratti ci prova da fuori area, con la palla che sorvola la traversa di poco. Al 17’ Fabbri Francesco riceve palla dal corner sinistro e calcia a giro, con Calderoni che si distende e respinge a mani aperte. Il Pietracuta fin qui ordinato e anche pericoloso si illude di poter colpire gli ospiti che al contrario nel finale di frazione bucano cinicamente le maglie difensive dei rossoblu improvvisamente allargatesi. La velocità e la tecnica di Spadaro infatti stendono il Pietracuta con un uno due improvviso: al 40’ su di un taglio da sinistra, l’esterno forlivese si presenta a tu per tu con Lasagni che ne respinge la prima conclusione ma che nulla può sulla seconda ribattuta. Pochi istanti prima dell’intervallo Jessey scappa sulla destra e serve ancora Spadaro a centro area per il comodo 2-0. Ad inizio ripresa il Ronco mette in sicurezza il risultato con una bella azione giocata di prima, con assist finale di Bernacci per Vespi che non ha difficoltà a superare Lasagni. Il resto della partita è caratterizzato dalle tante sostituzioni, con gli ospiti che controllano senza troppi patemi ed il Pietracuta che ricerca invano la prima rete stagionale. Ci vanno vicino Tadzhybayev all’85’, trovatosi a tu per tu con Calderoni sbaglia il controllo, Fabio Tomassini all’88’, con Calderoni che si oppone con bravura e Fratti nei minuti di recupero che sbaglia clamorosamente davanti al portiere ospite, incespicando sulla palla.





Ufficio stampa Pietracuta Calcio