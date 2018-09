Calcio Promozione: Igea Marina - Vis Misano 1-2, Savioli regala i tre punti alla 'matricola'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:20 - 16 Settembre 2018

IGEA MARINA: Russo, Pruccoli, Venturi (64' Righini), Ceccarelli (46' Marchini, 72' Della Rosa), Zanotti, Magnani (46' Abbondanza); Bellavista, Casadei; Mema, Brighi (79' Ricci), Bocchini.

In panchina: Forlani, Pasolini, Pirini, Pandolfi. All. Gavagnin.

VIS MISANO: Sacchi, Siliquini (72' Lepri), Imola, Antonietti, Politi, Sanchez; Muccioli (87' Benedetti), Boldrini (83' Fraternali); Urbinati M., Torsani, Savioli (77' Laro).

In panchina: Valenini, Fiorini, Baldini, Meluzzi, Semprini. All. Bucci.

ARBITRO: Xhafa di Ravenna (Assistenti: D'Auria e Monti di Imola).

MARCATORI: 40' Politi (VM), 46' Bellavista (IM), 60' Savioli (VM).

NOTE: ammoniti Abbondanza Sanchez, Urbinati M.; corner 3-2, recupero 2'+6'.





Il Vis Misano espugna 2-1 il campo dell'Igea Marina. La partita si ravviva a fine primo tempo: al 39' discesa di Savioli sulla sinistra, assist per il tacco di Urbinati che impegna Russo alla respinta, il tap-in di Torsani trova il salvataggio sulla linea di Zanotti. Un giro di lancette dopo splendida pennellata di Politi su punizione dai trenta metri che sorprende il portiere rivierasco Russo. Nel minuto di recupero del primo tempo, la magia di Bellavista: lanciato da Magnani, l'esterno offensivo spalle alla porta tocca di testa beffando il portiere Sacchi in uscita. Nella ripresa al 58' un tiro cross di Imola chiama Russo alla respinta a pugni chiusi. Due minuti dopo il Vis Misano torna in vantaggio grazie a un'azione caparbia di Savioli: su cross da destra di Muccioli, l'attaccante misanese controlla, vince un contrasto con Zanotti per poi infilare in uscita l'incolpevole Russo. Al 68' è ancora protagonista Muccioli, tuttavia il suo diagonale si spegne di poco a lato. L'Igea Marina sfiora il pari al 76' su punizione di Brighi, che trova l'inserimento di testa di Zanotti: la palla termina di un soffio fuori, alla destra del portiere Sacchi. Nel Vis Misano è il subentrato Laro a cercare il gol dal limite dell'area all'85' , ma Russo fa buona guardia sul primo palo e respinge in corner. All'89' ancora Russo protagonista: Torsani verticalizza per l'inserimento di Antonietti, che si fa respingere il tiro dall'estremo difensore avversario.