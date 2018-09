Calcio D, debutto vincente per il Santarcangelo al Mazzola: la matricola Savignanese ko per 2-1

Sport

Santarcangelo di Romagna

18:03 - 16 Settembre 2018



SANTARCANGELO: Moscatelli, Corvino (79' Greco) Broli, Cascione, Bondioli, Maini, Pigozzi (82' Nasini), Galeotti (71' Dhamo), Falomi (57' Moroni), Fuchi (57' Peroni), Mancini A disp: Battistini, Aristei, Zanni, Guidi, Peroni. All Galloppa.

SAVIGNANESE Pazzini, Giacobbi, Vandi, Brighi, Succi, Gregorio, Gregorio, Gasperoni (57' Scarponi), Manuzzi R (88' Guidi), Peluso (88' Turci), Manuzzi F, Tamagnini (91' Cimatti) A disp: Forastieri, Giua, Battistini, Rossi, Giunchetti. All Farneti.

ARBITRO: Giacometti di Gubbio (Laurio di Gubbio- Librale di Roma

RETI: 5’ e 16’ pt. Bondioli; 20’ st. Manuzzi Francesco

NOTE: Ammoniti: Corvino, Fuchi, Bondioli, Manuzzi F



Nella partita d’esordio in campionato il Santarcangelo ha battuto la Savignanese (foto) per 2-1. Pur in ritardo di preparazione rispetto all’avversario – una matricola del campionato – la squadra di Galloppa è riuscita a conquistare tre punti fondamentali. Protagonista il difensore Bondioli bravo in avvio a risolvere in gol due mischie in area, due reti su cui i padroni di casa hanno costruito il loro successo.

La squadra di Farneti lotta e cerca di reagire, gestendo ma deve scontrarsi con la tenacia e la solidità del Santarcangelo, abile a chiudere tutti gli spazi e ripartire veloce.

Nella ripresa la Savignanese cerca di alzare il ritmo e su angolo si rende pericolosa con Vandi e Succi, poi in contropiede è Peluso, su lancio di Riccardo Manuzzi, a cercare la porta rivale senza trovarla. E' il preludio al goal: i due fratelli Manuzzi accorciano le distanze e confezionano il gol con assist di Riccardo e timbro decisivo di Francesco.

La partita si infiamma: il Santarcangelo ci prova con Dhamo, la cui occasione è respinta da Pazzini, poi Maini e Mancini mandano alto, la Savignanese invece mette apprensione a Moscatelli con Peluso e Francesco Manuzzi. Il punteggio però non muta e, al triplice fischio, festeggia il Santarcangelo.