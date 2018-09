Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, esordio shock. La Pol Sala vince 1-0, i riminesi sbagliano troppi gol

Sport

Cesena

| 17:40 - 16 Settembre 2018

POLISPORTIVA SALA: Golinucci, Fabbri Mattia, Pagan, Fiaschini, Cialotti, Calandrini; Orlandi (86' Fabbri Manuel), Zoffoli (77' Ghetti); Marconi (75' Canini), Pellegrini (68' Stambazzi), Vernocchi (56' Marino).

In panchina: Baldinini, Bartolini, Pagliarani, Murrja.

S.ERMETE: Gentili, Genghini (65' Bonifazi), Mussoni, Ciccarelli (69' Gentile), Zavattini N., Drudi; Castiglioni, Quarta (50' Marcaccio), Zavattini L.; Vukaj, Rossi (57' Bettini).

In panchina: Vandi, Moubtassim, Giorgini. All. Pazzini.

ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 45' Marconi (PS).

NOTE: espulsi al 90' Mattia Fabbri e Zavattini L.; ammoniti: Marconi, Ghetti; Genghini, Zavattini N., Drudi, Vukaj,





Tre occasioni sprecate nei primi dieci minuti, il gol subito a fine primo tempo e il forcing della ripresa nel tentativo di pareggiare. Finisce con una sconfitta l'esordio del Sant'Ermete sul campo della Polisportiva Sala, vittoriosa 1-0 con gol di Marconi.

Partenza veemente degli ospiti, al 1' sugli sviluppi di un corner Luca Zavattini, lasciato completamente libero, calcia sull'esterno della rete. L'attaccante ex Marignanese, terminale offensivo del 4-2-3-1, sorprende la difesa avversaria al 6' in contropiede, su

rilancio di Castiglioni: il diagonale termina però a lato. Al 10' ancora Zavattini spreca clamorosamente, sbagliando la mira del pallonetto dopo essere scattato sul filo del fuorigioco, servito da un filtrante di Ciccarelli. Dopo i dieci minuti di sofferenza

iniziale, la Polisporiva Sala si riorganizza, senza più concedere occasioni agli avversari. Al 45' arriva inaspettato il vantaggio dei locali: prodezza di Marconi che avanza in progressione, si accentra al limite dell'area e con un imparabile diagonale supera

Vandi. Nella ripresa il Sant'Ermete si rende pericoloso al 58' con uno slalom di Castiglioni, ma sul destro finale del terzino fa buona guardia Golinucci. Clamorosa l'occasione capitata al 77' da Bettini, ma il suo tiro è respinto sulla linea da Calandrini. Il forcing finale del Sant'Ermete non ha esito e al 90' le due squadre rimangono in dieci per l'espulsione di Mattia Fabbri e Luca Zavattini per reciproche scorrettezze.