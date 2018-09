Calcio 1a Cat: Granata Novafeltria 1-1, Muratori risponde a Boni. Due magie su punizione

Sport

Cesenatico

| 17:29 - 16 Settembre 2018

GRANATA: Oreste, Amaducci (60' Babino), Romagnoli, Mastria, Maroni, Ugone; Limouni (82' Bartolini), Foschi A. (81' Savini); Fiori, Boni, Mancini (65' Muci).

In panchina: Di Muro, Battistini, Paolucci, Foschi L., Giunchi. All. Cantoni.

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori P., Rinaldi; Balducci A., Cupi (71' Stefanelli), Sebastiani, Amantni; Baldinini (82' Poggioli), Muratori (95' Morciano), Mahmutaj (55' Gregori).

In panchina: Cinarelli, Arapi, Crociani, Zenunaj, Gori M. All. Fabbri.

ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: 12' Boni (G), 40' Muratori (N).

NOTE: ammoniti Rinaldi, Amantini, Balducci, Stefanelli. Angoli: 1-7.





Giusto pareggio tra Granata e Novafeltria, al termine di una gara non particolarmente emozionante. All'4' il primo sussulto arriva su punizione battuta da Boni, Mastria di testa mette alto sopra la traversa. Al 12' locali in vantaggio: punizione dal limite dell'area di Boni, il mancino scavalca la barriera e si infila alla sinistra di Semprini. Dopo i primi dieci minuti favorevoli ai locali, la gara diventa equilibrata, fino al pareggio del Novafeltria a cinque minuti dal fischio finale del primo tempo: Muratori risponde a Boni e da posizione analoga, ma con il destro, scavalca la barriera e infila all'incrocio dei pali, alla sinistra di Oreste. Nella ripresa leggero predominio del Novafeltria, che sfiora il bersaglio con un tiro di Cupi al 52' non lontano dall'incrocio dei pali. All'80' Balducci da posizione defilata tenta il tiro al volo, agevole la parata di Oreste. Al 94' brivido per gli ospiti, ma Savini spreca una delle poche occasioni della gara.