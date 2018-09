Rimini Calcio, esordio con diretta su SportItalia: sabato 22 la Triestina al Neri. Gli orari fino al quinto turno

Sport

Rimini

| 15:45 - 16 Settembre 2018

L'incontro Rimini-Triestina, valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, si giocherà allo stadio “Romeo Neri” sabato 22 settembre con inizio alle ore 20.45. Lo comunica la società in una nota. La sfida verrà anche trasmessa in diretta su Sportitalia.

Mercoledì 26 ore 18,30 Vicenza Rimini; domenica 30 ore 14 ,30 Rimini Pordenone. La trasferta col Giana Erminio di domenica 7 ottobre si giocherà alle ore 14,30.

IL NUOVO STORE In occasione del match con la Triestina sarà inaugurato anche il nuovo store del Rimini Calcio, sotto la tribuna centrale, in cui si potranno acquistare magliette, calzoncini, felpe, i gadget biancorossi e quant’altro. In questi giorni si stanno facendo gli ultimi ritocchi. Lo store sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 19,30.



ABBONAMENTI Intanto sono 930 le tessere sottoscritte. Si entra lunedì nell’ultima settimana in cui è possibile fare l’abbonamento nell’ufficio adiacente il parcheggio dello stadio e dietro presentazione di un documento di identità. Gli orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: 10-12.30. Martedì e giovedì: 17-20.



TERZA GIORNATA

FERMANA vs GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 18.30

GUBBIO vs ALBINOLEFFE Mercoledì Ore 18.30

IMOLESE vs TERAMO Mercoledì Ore 18.30

L.R. VICENZA vs RIMINI Mercoledì Ore 18.30

MONZA vs RENATE Mercoledì Ore 18.30

PORDENONE vs VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 18.30

SAMBENEDETTESE vs VIS PESARO Mercoledì Ore 18.30

SUDTIROL vs A.J. FANO Mercoledì Ore 18.30

TERNANA vs FERALPISALÒ In attesa di programmazione

TRIESTINA vs RAVENNA Mercoledì Ore 18.30



QUARTA GIORNATA

A.J. FANO vs IMOLESE Domenica Ore 18.30

ALBINOLEFFE vs TRIESTINA Domenica Ore 14.30

FERALPISALÒ vs L.R. VICENZA Domenica Ore 18.30

GIANA ERMINIO vs SAMBENEDETTESE Domenica Ore 14.30

RAVENNA vs MONZA Domenica Ore 18.30

RENATE vs FERMANA Domenica Ore 14.30

RIMINI vs PORDENONE Domenica Ore 14.30

TERAMO vs GUBBIO Domenica Ore 18.30

VIRTUSVECOMP VERONA vs SUDTIROL Domenica Ore 18.30

VIS PESARO vs TERNANA In attesa di programmazione



QUINTA GIORNATA

FERALPISALÒ vs TERAMO Domenica Ore 14.30

FERMANA vs RAVENNA Domenica Ore 18.30

GIANA ERMINIO vs RIMINI Domenica Ore 14.30

GUBBIO vs A.J. FANO Domenica Ore 18.30

IMOLESE vs PORDENONE Domenica Ore 18.30

L.R. VICENZA vs VIS PESARO Domenica Ore 14.30

SAMBENEDETTESE vs MONZA Domenica Ore 14.30

SUDTIROL vs ALBINOLEFFE Domenica Ore 18.30

TERNANA vs RENATE In attesa di programmazione

TRIESTINA vs VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 18.30