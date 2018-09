E' abruzzese la miss Over, Paola Sorgi vince il titolo sulla spiaggia di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:10 - 16 Settembre 2018

Doveva essere una finale alternativa e con il botto, per la 26a edizione del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Over... alla fine è andato tutto come previsto, a gonfie vele.

Niente lustrini, zero pailettes, via le bottiglie champagne... ma la bellissima spiaggia di Riccione, alle 5 di mattina, assaporando morbide brioches, bomboloni alla crema, pane burro e marmellata... caffè e cappuccino. Un cambiamento più che radicale.

Due aitanti extraterrestri, con navicella, fumo e raggi laser al seguito, hanno atteso all'alba le 30 finaliste sulla passerella del Marano Beach, che per l'occasione ha ospitato l'evento creato oltre un quarto di secolo orsono da Elio Pari.

Tra una sfilata e l'altra in riva al mare, una prova di abilità in uno studio televisivo montato all'aperto sulla sabbia, l'abruzzese Paola Sorgi è diventata dopo quattro ore di spettacolo e al termine di una una lotta serrata, la 26a Miss Over della storia europea.

Paola è nata a Teramo, ma risiede a Giulianova, il 5 Settembre 1973. Paola Sorgi bellezza al di fuori dal comune, "sfavillante" signora dai lunghi capelli mori, ha convinto la giuria ad assegnarle prima il titolo di Miss Over Anta con 30 punti, quindi con lo stesso punteggio, nel corso dello spareggio con la Miss Over 50 e la Miss Over Issima, realizzare il sogno di farla diventare Miss Over 2018 assegnandole il titolo sempre con 30 punti. Paola è impiegata a Giulianova e come hobby ama fare volontariato e ha dedicato questo successo a suo marito e ai figli. Sogno nel cassetto: aiutare le persone più sfortunate.

Nel corso della kermesse sono stati anche assegnati i titoli di Miss Over 50 e Miss Overissima.

Nel segmento delle signore con oltre mezzo secolo di vita compiuto (Miss Over 50), con 30 preferenze ha vinto Simonetta Imberti, nata a Malgrate il 25 giugno 1967, residente a Misano Adriatico. La bella mamma con lunghi capelli biondi ed un fisico da modella ha convinto la giuria del Marano Beach ad essere la più votata, mostrando eleganza e charme a non finire. Simonetta, madre di una bellissima figlia, fa la mamma a tempo pieno. Hobby della nuova Miss Over 50: animali, fiori, giardinaggio e pittura. Un successo meritato.

La fascia alla nonna più gettonata (Miss Over Issima) è andata invece a Albertina Galliverti Lattuada (29 punti), nata a Legnano il 5 marzo 1947, pensionata, che ha messo in scena sul palcoscenico della Perla Verde un audace balletto coreografato. Tanti applausi per la signora venuta dalla Lombardia con l'hobby del ballo e del nuoto, ma soprattutto un riconoscimento importante per questa nonna che ha mostrato tanta voglia di esserci e non arrendersi mai.

Sempre nel corso della giornata dedicata alla bellezza senza età, sono state assegnate alle concorrenti partecipanti fasce speciali che hanno rispecchiato quello che ogni signora ha portato all'interno di questo "rivoluzionario" evento.