Commerciante di Marebello morto dopo una lite, turista a processo per omicidio

| 12:09 - 16 Settembre 2018

È stato rinviato a giudizio, con l'accusa per omicidio preterintenzionale, il turista russo che la sera del 7 agosto del 2016 ebbe una discussione con un commerciante di Marebello (Rimini sud) dopo la quale quest'ultimo morì. Lo riporta il Resto del Carlino. Il diverbio era scoppiato perché la moglie del turista fotografava e apriva scatole di profumi disposte sugli scaffali del negozio. Il negoziante invitò la donna a smettere e tra i due si mise in mezzo il marito. I due uomini iniziarono a litigare animatamente e partirono delle spinte. Il commerciante, 74 anni, cadde a terra battendo la testa. In un primo momento sembrò non aver riportato conseguenze ma poi ebbe un malore e morì durante il trasporto in ospedale. I due turisti furono successivamente rintracciati, anche grazie alle telecamere di sorveglianza, e l'uomo fu indagato per omicidio preterintenzionale. L'autopsia aveva evidenziato un trauma cranico sul negoziante. Per la procura di Rimini si era trattato di un incidente e aveva chiesto l'archiviazione alla quale si è però opposta la difesa. Il gip ha quindi disposto l'imputazione coatta. Il processo si aprirà il 21 gennaio 2019 davanti alla Corte d'Assise di Rimini.