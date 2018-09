Calcio 1a Cat: al via il campionato, trasferte insidiose per Verucchio e Novafeltria. Riccione contro At. Poggio

Sport

Rimini

| 07:48 - 16 Settembre 2018

Al via oggi, domenica 16 settembre, il campionato di Prima Categoria. La squadra favorita per la vittoria finale è il Riccione dei bomber Facchini e Tolomeo, che ospita l'Athletic Poggio allenato da Ignazio Damato. Test probante per il Novafeltria, pronto a calare sul tavolo l'asso Muratori nella difficile trasferta sul campo del solido Granata, allenato da mister Cantoni. Il Verucchio, reduce da un eccellente precampionato, valuterà la competitività del Real San Clemente, mentre il Sant'Ermete cercherà di replicare la vittoria di coppa sul campo della Polisportiva Sala: uno 0-2 firmato da Quarta e Bettini. Il Rivazzurra Miramare, obiettivo salvezza, attende di recuperare diversi giocatori che hanno saltato le gare di coppa: la prima partita di campionato è in trasferta, sul campo del Gatteo. Matricola ambiziosa, il Mondaino ospita il Bellaria dei giovani, mentre l'Alta Valconca e il Bakia, impegnati nello scontro diretto, devono mostrare progressi rispetto alla passata stagione, per inserirsi nella lotta playoff. Chiude il cartello della prima giornata la gara tra Roncofreddo e Savio.