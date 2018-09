Da Rimini a Trento sul monociclo per aiutare i bimbi malati: la nuova impresa di Denis 'Monomela'

Attualità

Rimini

| 07:04 - 16 Settembre 2018

Nuova impresa sportiva all'orizzonte per i fidanzati riminesi Denis Meluzzi e Giorgia Olivieri, conosciuti come "Monomela" e Joe. Il 15 ottobre i due sportivi partiranno da Rimini per raggiungere Trento, con un fine benefico. L'obiettivo è unire idealmente i due centri ospedalieri di Rimini e Trento: il progetto infatti promuove un raccolta fondi per aiutare i bambini di AROP (Rimini) centro oncoematologico pediatrico, e LILT (Trento), Lega Italiana Lotta Tumori. Un'impresa che "Monomela" affronterà con il suo monociclo, mentre Jo lo seguirà in sella alla sua mountain bike. Il progetto si chiama "Ride for Children": "Ci piacciono tutti i gesti di meravigliosa solidarietà ed il nostro intento è cimentarci nuovamente in qualcosa di particolare ed innovativo, fatto alla maniera nostra", spiegano i due sportivi. In particolare Il logo dei due ospedali arricchisce la maglietta che indosseranno Joe e Denis e che sarà donata a chi farà un'offerta minima di 10 euro. A sostenere l'impresa dei due riminesi "Marche&Bike", che presterà assistenza tecnica e si adopererà per la raccolta fondi nelle piazze a favore di Arop e Lilt.