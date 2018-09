Calcio RSM, Adrian Ricchiuti regala la Supercoppa alla Fiorita: Tre Penne battuto per 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 23:29 - 15 Settembre 2018



La Fiorita si fa bastare un solo gol – quello messo a segno da Adrian Ricchiuti al 13’ della ripresa – per battere il Tre Penne e rimettere in bacheca una Supercoppa che in casa gialloblù mancava dal 2012 (l’anno a partire dal quale porta questo nome), ma anche per diventare la squadra più vincente nell’albo d’oro della competizione: considerando i tre successi ottenuti quando si chiamava Trofeo Federale e le due Supercoppe, infatti, la squadra di Alberto Manca sale a quota 5 titoli, staccando Tre Fiori, Libertas e lo stesso Tre Penne, fermi a 4.



Al 55’ La Fiorita trova la via del gol con Hirsch, altruisticamente servito da Chiurato che era sfuggito ai radar difensivi biancoazzurri: peccato, però, che l’ex Folgore fosse davanti alla linea del pallone – questa la valutazione del secondo assistente - al momento dell’assist. Di conseguenza la rete viene invalidata, tra le proteste degli uomini di Montegiardino.



Tuttavia la rabbia de La Fiorita dura poco. Passano tre minuti, infatti, e Hirsch si produce in una altra scorribanda sulla corsia destra, e dopo essere penetrato in area apparecchia centralmente per Ricchiuti, il quale non ha difficoltà nel gonfiare la rete. Questa volta non ci sono macchie nell’azione e La Fiorita può festeggiare il vantaggio.



Ci sono le proteste biancoazzurre, invece, sulla conclusione che Gai esplode al 70’, sporcata da un difensore gialloblù – a dire del Tre Penne – con un braccio. Sull’altro fronte si accendono gli animi per l’intervento a gamba alta che compie Migani nel tentativo di fermare Castellazzi, peraltro pescato in fuorigioco. Qualche scintilla fra i due, risolta dall’intervento del direttore di gara, che sceglie di ammonire entrambi.

Nel frattempo Gasperoni aveva provato il gol a sensazione con un pallonetto dalla media distanza che non aveva sorpreso Vivan.



All’80’ Chiaruzzi – entrato nel frattempo al posto di Cibelli – riesce a crossare dal lato sinistro trovando al centro dell’area Cesarini, che sbuca all’altezza del dischetto ma non risce a dare il necessario veleno alla propria conclusione. All’86’ è invece Gai a disperarsi dopo aver esploso un destro al volo da buona posizione ma difettoso a livello di coordinazione.



Nel recupero Angelini svetta su calcia d’angolo ma non incorna nella maniera voluta. È l’ultimo acuto da parte di un Tre Penne che pochi secondi dopo, al fischio finale del signor Barbeno, deve rassegnarsi: dopo due successi consecutivi il titolo stavolta va a La Fiorita, che, forte dei trionfi ottenuti lo scorso anno in Coppa Titano e in campionato, può festeggiare di diritto il “triplete” .



IL TABELLINO



LA FIORITA (4-3-3) Vivan; Mezzadri, Olivi, Di Maio, Rinaldi; Righini, Loiodice, Amati (dal 61’ Mottola); Hirsch, Chiurato (dal 67’ Castellazzi), Ricchiuti (dall’ 84’ Pancotti). A disp. Stimac, Michelotti. All. Manca



TRE PENNE (4-3-3) Migani; Cesarini, Genestreti, Palazzi, Merendino; Gasperoni, Patregnani (dall’88’ Calzolari), Gai; Cibelli (dal 61’ Chiaruzzi), Angelini, Marigliano (dall’ 86’ Amadei). A disposizione: Lanzoni, Calzolari, Ceccarini, De Marini, Zafferani. All. Bizzotto