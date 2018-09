Basket C Gold, al PalaSGR dominio RBR: Osimo ko 85-51. In cinque in doppia cifra

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:57 - 15 Settembre 2018



Super prestazione di RBR che schianta la Robur Osimo 85-51 (parziali 25-14, 19-15, 15-8, 26-14) nella cornice del Pala SGR, casa degli affiliati Angels di Santarcangelo davanti ad una buona cornice di pubblico (circa 150 persone).

Sfida meno impegnativa dell'ultima amichevole vinta contro Bertinoro a San Marino dove c'era stato da sudare, questa volta i biancorossi hanno messo in mostra una serie di soluzioni offensive interessanti insieme ad una solida difesa di squadra.

Prossimo appuntamento ora è per l'ultima amichevole di pre-campionato, sabato 30 settembre ore 16 al palasport Flaminio in occasione della festa d'inizio stagione RBR.



CRONACA Nei primi 5 minuti Rimini parte un po' in sordina, sorpresa dall'energia dei marchigiani. Ci pensa Eugenio Rivali a dare la scossa con 11 punti solo nel primo quarto ed una distribuzione di gioco che mette in palla tutti i compagni. Nei quarti centrali la partita perde un po' di entusiasmo con qualche errore da 3 punti dei riminesi ed i ritmi abbassati, ma c'è comunque spazio per una poderosa schiacciata di Luca Bedetti a scuotere tutti i presenti. Negli ultimi 10' è RBR show con alte percentuali oltre l'arco e le ottime prestazione dei classe 2000 Alessandro Vandi ed Alessandro Chiari.

Il livello dei giocatori si alza partita dopo partita e la sensazione è che i ragazzi di Coach Bernardi siano ormai al top della forma per affrontare il campionato nel migliore dei modi.

TABELLINO RBR: Rivali 16, Dini 10, Bedetti L. 6, Bedetti F. 14, Broglia 11, Ramilli 6, Bianchi 12, Saponi 2, Pesaresi 3, Vandi 3, Chiari 2. All. Bernardi, Brugè.