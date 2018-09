Basket C Silver, i Titans dominano in amichevole Porto San Giorgio. Ingaggiato il play Matteo Longoni

Sport

Repubblica San Marino

| 22:46 - 15 Settembre 2018



Buonissimi segnali dall’amichevole della Pallacanestro Titano con la Virtus Porto San Giorgio. Contro un team di pari categoria, pur se non dello stesso girone dei Titans, Macina e compagni hanno dilagato già nel primo quarto, finendo lo scrimmage su un largo 91-49. Sulle tavole del Multieventi, assieme ai compagni, anche Matteo Longoni, che farà parte a tutti gli effetti della squadra che disputerà il campionato di C Silver umbro-marchigiano. Longoni è un playmaker classe ’89 in uscita da Urbania, dove ha disputato gli ultimi campionati, sempre in C Silver. Cresciuto nel settore giovanile della Scavolini Pesaro, Longoni è un giocatore tutto fosforo che ha già saputo mostrare in campo con i nuovi compagni le sue qualità. A lui il benvenuto da parte di tutti noi della Pallacanestro Titano.

Lo scrimmage di sabato è stato preceduto da una sonante vittoria dell’Under 18 che disputerà il campionato d’Eccellenza. Contro Tolentino i ragazzi di coach Padovano hanno saputo fin da subito mettere le cose in chiaro e hanno dominato in lungo e in largo per tutta la durata dell’incontro.

Come nel match dei più giovani, anche in quello della C Silver il punteggio è stato azzerato dopo ogni quarto come da consuetudine del precampionato. Dopo l’iniziale 4-4, i Titans volano via, doppiano gli avversari sul 24-12 e sprintano addirittura fino al 35-13 di fine primo periodo. Buon gioco in velocità e anche a difesa schierata, con parecchie note positive anche a livello di singoli. Nel secondo quarto le difese sono più ermetiche, ma San Marino continua a far gara di testa e vince il parziale di 10 concedendo la miseria di 5 punti agli avversari (15-5). Il terzo quarto, come da parziale finale (23-23), è decisamente quello più equilibrato, mentre l’ultimo scorre via sulla falsariga del secondo, con la Pallacanestro Titano a concedere realmente pochissimo agli avversari.

Eccellente partita di Tommy Felici (17 punti), gara solida e molto precisa dall’arco di Andrea Cambrini (14 con 4 triple). In doppia cifra anche capitan Macina, Zanotti e Andrea Buo, ma dal tabellino si può notare come la distribuzione di responsabilità abbia coinvolto un nutrito numero di giocatori.

PALLACANESTRO TITANO-VIRTUS PORTO SAN GIORGIO 91-49

(35-13, 15-5, 23-23, 18-8)

TITANO: Macina 10, Longoni 2, Cambrini 14, Riccardi 7, A. Buo 11, Palmieri 6, Padovano 9, Zanotti 10, Felici 17, Semprini 5. All.: Padovano.