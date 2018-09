Ternana Calcio verso il ritorno in Serie B grazie al Tar: rinviata gara con il Rimini

Sport

Rimini

| 16:07 - 15 Settembre 2018



Riesaminare la posizione delle società Ternana Calcio e F.C. Pro Vercelli 1892 ai fini di un possibile ripescaggio in serie B di calcio. E' l'indicazione che la prima sezione del Tar del Lazio ha dato dopo una valutazione preliminare e urgente dei ricorsi proposti dalle due società calcistiche. Due - e identici - i provvedimenti monocratici pubblicati, a firma della presidente della Prima sezione ter del tribunale amministrativo, Gabriella De Michele.

Il Rimini F.C. pertanto - come rende noto la società in un comunicato - informa che la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi.