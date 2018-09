Santarcangelo Calcio, ingaggiato il centravanti Falomi. I convocati per la gara con la Savignanese

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:56 - 15 Settembre 2018

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante classe 1985 Nicola Falomi. Il nuovo giocatore gialloblù, che ha firmato un contratto sino a giugno 2019, in carriera ha disputato 200 partite in Serie C con 45 gol segnati e 92 in serie D con 31 gol. Nell'ultima stagioen ha militato tra Sanremese e Recanatese segnando complessivamente 8 reti in 33 partite. Le sue stagiooni migliori tra il 2015 e il 2017 alla Vis Pesaro con 11 reti nelle due stagioni disputate (la prima da gennaio proveniente dal Rieti) in serie D. Nella Pro Patria e nel Celano in C2 per tre stagioni è andato in doppia cifra: 33 reti complessivamente.

Da qualche tempo Falomi si stava allenando con la formazione di Galloppa e per la gara di domenica contro la Savignanese al Mazzola (ore 15) - la prima della nuova stagione - il nuovo giocatore gialloblù figura nella lista dei convocati.



I CONVOCATI



PORTIERI Moscatelli, Battistini

DIFENSORI Aristei, Bondioli, Broli, Corvino, Greco, Maini

CENTROCAMPISTI Cascione, Dhamo, Galeotti, Moroni, Pigozzi, Zanni

ATTACCANTI Falomi, Fuchi, Guidi, Mancini, Peroni