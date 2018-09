Tennis, a Cervia Paolo Pambianco vince singolare e doppio (con Stefano Torrisi) nei tricolori Veterani

Sport

Cervia

| 15:23 - 15 Settembre 2018

I giocatori del Circolo Tennis Cervia assoluti protagonisti nei campionati italiani Veterani disputati al Mare e Pineta e sui campi del Ct Cervia. Nel doppio maschile Over 45 vittoria del team del Ct Cervia, Paolo Pambianco e Stefano Torrisi (n.1) in finale su Pertosa-Scaiola (n.2) per 4-6, 6-4, 6-2. Nell’Over 70 si ferma solo in finale Editta Farinelli (Ct Cervia, n.3) per mano di Pinuccia Sacchi (n.4) per 4-6, 6-2, 7-5.



Nel singolare maschile vittorie in serie per i portacolori del Ct Cervia. Riccardo Rondinelli (n.1) ha vinto l’Over 35 battendo in finale Enrico Zen (n.2) per 7-5, 6-4. Alessandro Rondinelli (n.1) si è imposto nell’Over 40 in finale sul compagno di Club Andrea Godio per 6-1 6-0. Nell’Over 50 successo di Paolo Pambianco (n.1) in finale su Massimo Zampieri (n.3) per 3-0 e ritiro. Per il “Pambio” arriva così l’ennesima doppietta tricolore, singolare e doppio.