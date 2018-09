Apre la caccia, tutti i Carabinieri Forestali impiegati nei controlli. 'Attenzione a turisti, bikers e campeggiatori'

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 15 Settembre 2018

Tutte i sei reparti dei Carabinieri Forestali, presenti sul territorio della Provincia di Rimini, saranno in servizio domenica 16 settembre, fin dalle prime ore del mattino, in occasione dell’apertura della caccia, potendo anche contare, in caso di necessità, sul supporto operativo delle pattuglie di pronto intervento dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma. In una nota, il Gruppo Carabinieri Forestale ricorda ai cacciatori di rispettare le prescrizioni di legge: il divieto di utilizzo di richiami elettro-acustici, il rispetto della distanza di sicurezza di 100 metri dalle case, di 50 dalle strade e di 150 dalle macchina agricole, con particolare attenzione alla direzione dello sparo; il rispetto degli orari, dei confini delle aree dove la caccia è vietata dalle norme previste per i siti della rete "Natura 2000". Importante è anche l'utilizzo di un abbigliamento ad alta visibilità, che permetta il riconoscimento del cacciatore. Fondamentale, infine, la massima attenzione verso le specie protette presenti nel territorio, in particolare rapaci e lupo. Per evitare pesanti sanzioni, è importante anche avere con sé tutta la documentazione attestante la regolarità della propria posizione venatoria (licenze, bollettini, tesserino) con l'immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino.





Il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, Col. Aldo Terzi, evidenzia: “il territorio riminese è quello più intensamente urbanizzato dell'intera regione, con la maggior densità abitativa. Per questo è molto frequente la presenza in una stessa area di ambienti naturali e case, infrastrutture e attività agricole e forestali. Per questo motivo a tutti i cacciatori è richiesto un alto di livello di attenzione nell'esercizio della caccia. Oltre a questo, le prossime giornate saranno caratterizzate da bel tempo e alte temperature, questo favorirà sicuramente le gite in collina e montagna, con la presenza nelle aree verdi di turisti, campeggiatori, escursionisti, bikers. Quindi il rischio di incidenti, che quando si utilizzano armi non è mai trascurabile, nei prossimi giorni sarà ancora più alto. Per questo si confida, ancor di più, nel senso di responsabilità di tutti i cacciatori. I cittadini potranno comunque segnalare al 112 o al 115 (numero verde di emergenza ambientale) eventuali criticità o situazioni di pericolo, così da poter attivare le pattuglie di pronto intervento della Specialità Forstale o di tutte le altre componenti territoriali".