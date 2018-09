Basket C Gold, il noto imprenditore Alessandro Pesaresi entra in RBR: impegno triennale. Vicine le 200 quote

Sport

Rimini

| 13:06 - 15 Settembre 2018

Nuova uscita sabato alle ore 18 per RBR Rinascita Basket Rimini al PalaSGR di Santarcangelo, abituale tana di Angels e CNO, realtà affiliate al progetto. La squadra di Bernardi affronta la Robur Osimo.

Intanto il club annuncia l'ingresso in società di Alessandro Pesaresi, leader di PesaresiCostruzioni SPA, con un importante impegno triennale. L’imprenditore, figlio di Giuseppe e numero uno di una delle aziende più floride del panorama romagnolo, ha sposato il nuovo sodalizio biancorosso nel nome sia della tradizione che della professionalità. Il padre Giuseppe, infatti, scomparse drammaticamente assieme all’allora presidente Franco Zavatta in un incidente areo che lasciò il Basket Rimini nello sconforto: in tutto questo – sottolinea una nota del club biancorosso - , nel figlio che torna a investire nella pallacanestro della sua città, c’è un mix di continuità e poesia che non può essere casuale.

“Paolo Maggioli, Rino Mini, Alessandro Pesaresi: i grandi industriali di Rimini si stanno avvicinando uno dopo l’altro alla Rinascita del Basket Rimini e la valenza di questi "si, lo voglio" è eccezionale perché dimostra che il tessuto imprenditoriale della nostra città – si legge ancora nel comunicato della società - , spesso criticato e denigrato, è invece pronto a rispondere presente se chiamato in causa in nome di idee forti, concrete e sostenibili.

Le 200 quote societarie sono ormai lì, a un passo: per una società nata da meno di tre mesi, un risultato straordinario che ci inorgoglisce e ci sprona a fare ancora meglio”.

Quanto al calendario, slitta ancora, probabilmente a metà della settimana prossima. Le indiscrezioni rilanciano l'ipotesi di un girone a 14 con Fidenza e San Lazzaro insieme. Si vedrà.