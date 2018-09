Basket C Silver, ecco i rinnovati Angels. Il club compie 40 anni, forte legame squadra-territorio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:50 - 15 Settembre 2018

Sabato mattina in Comune presentazione ufficiale del CNO Santarcangelo (foto Aldo Sgroi), squadra che partecipa al campionato di serie C Silver di basket nella stagione in cui la società festeggia i 40 anni di attività. Il club, profondamente ancorato al tessuto cittadino sia sotto il profilo dirigenziale sia tecnico (gran parte del roster ha fatto la trafila nel settore giovanile Angels-IBR, il coach 44enne Cristian Evangelisti è stato vice di Massimo Bernardi e Massimo Padovano) e in passato giocatore, ha l'ambizione di centrare la salvezza il più presto possibile per poi eventualmente mettersi in competizione per una posizione più prestigiosa, l'ultima retrocede. Il presidente è Palmiro Fornari, figura storica della società gialloblù mentre il ruolo di direttore sportivo è ricoperto da Simone Stargiotti, altro personaggio di spicco da sempre nel mondo dei canestri della città.

“Ringrazio i ragazzi perché ci stanno mettendo tanto cuore e grinta in ogni allenamento – dice Stargiotti - noi abbiamo la massima fiducia in loro. Abbiamo sostenuto questo progetto che è legato a filo doppio a RBR con cui abbiamo condiviso ogni scelta trovando nuova forze e risorse umane sentendo la passione di una città che vuole continuare a stare in prima fila nel mondo del basket portando avanti una tradizione di 40 anni. Ringraziamo l'associazione Santarcangels il cui logo comparirà sulle divise e sulla canotte dei giocatori e così facciamo con Dulca che continuerà ad essere il nostro sponsor”.

A benedire la nuova stagione anche il sindaco di Santarcangelo Alice Parma che ha sottolineato la profonda identità cittadina del progetto che si pone nuovamente come importante punto di riferimento per i giovani e le famiglie. “Gli Angels meritano grande attenzione, invito tutti a stare al fianco di questa società che vuole tenere alto il nome di Santarcangelo nel mondo del basket”.

Nella rosa, che ha una età media inferiore ai 23 anni, fanno parte giocatori confermati della stagione scorsa (Raffaelli, Giuliani, Fornaciari, Fusco), i nuovi Zannoni proveniente da San Marino (ex settore giovanile Crabs), Russu (ex Grifo Imola di C Silver), Lucchi (ex International Imola), il pivot De Martin (miglior marcatore nel Riccione in serie D). Aggregati i giovani del vivaio: Pablo Campidelli, Simone Carafa, Tito Riva, Filippo Miriello, Andrea Morandi, Nicolò Buzzone, Andrè Monaldi, Alessandro Alviti.



LA FORMULA Sedici le squadre al via. La prima classificata è promossa subito in C Gold, dalla seconda alla quinta fanno i playoff per la seconda promozione; l'ultima retrocede, dalla 12esima alla 15esima si giocano l'altro posto che vale la serie D.



LA STAGIONE Esordio in campianto in casa sabato 6 ottobre (ore 219 contro la SG Fortitudo. Mercoledì 19 amichevole contro la Stella Rimini (ore 21,15), sabato 22 (17,30) contro il Bramante Pesaro di C Gold, mercoledì 25 contro il Grifo Imola (orario da definire).



IL ROSTER

PLAYMAKER: Rodolfo Lucchi, Marco Giuliani

PLAY-GUARDIA: Tommaso Colombo

GUARDIE: Riccardo Fornaciari

GUARDIA-ALA Luca Raffaelli

ALI: Giacomo Zannoni, Franco Fusco (capitano)

ALI-PIVOT: Arti Russu

PIVOT: Max De Martin, Giacomo Massaria



Stefano Ferri