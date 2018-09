FOTO: Andrada, la splendida modella sammarinese incanta sulla moto del campione Marc Marquez

Attualità

Pesaro

| 12:22 - 15 Settembre 2018

Venerdì pomeriggio 14 settembre, alla Concessionaria Honda - Pesaro in Moto di Pesaro, si sono ritrovati tanti appassionati di motociclismo, per ammirare da vicino la Honda n. 93 del Campione del Mondo 2017, lo spagnolo Marc Marquez. Per l'occasione, e per la gioia dei tanti maschi presenti, sulla moto è salita la bellissima fotomodella sammarinese Andrada, "oggetto" delle attenzioni di tanti, che hanno colto l'occasione per farsi scattare foto e fare video con lei e la moto. Nel frattempo, lo staff di Pesaro in Moto ha offerto un ricco aperitivo a tutti gli intervenuti Una nota di merito a Gabry (FOTO 5 gallery), arrivata da Varese con la sua Honda 600 RR da strada, ma con la quale spesso si cimenta in pista come pilota amatoriale, legata da un forte rapporto di amicizia con il titolare della concessionaria Jader.

Ballante