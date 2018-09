Rimini: proseguono lavori a Porta Galliana, a breve le operazioni di scavo archeologico

Attualità

| 11:04 - 15 Settembre 2018

Proseguono i lavori di valorizzazione della medievale Porta Galliana lungo Via Bastioni Settentrionali, luogo simbolo della Rimini Malatestiana e porta di accesso da mare al centro storico.

Terminato lo spostamento della condotta idrica che attraversava la porta, operato da Anthea nei mesi scorsi, in questi giorni è iniziato l’intervento di messa in sicurezza temporanea della Porta che permetterà in maniera non invasiva il proseguimento dei lavori di scavo archeologico. Il lavoro di messa in sicurezza è stato condiviso ed autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Proseguono contemporaneamente le attività di progettazione e valorizzazione della Porta da parte del Settore Lavori Pubblici e Qualità Urbana del Comune, in stretta collaborazione con Hera che curerà i lavori di spostamento dei sottoservizi fognari esistenti e il consolidamento del piano stradale, in programma per l’autunno e propedeutici al prossimo intervento di valorizzazione.

A breve quindi riprenderanno le operazioni di scavo archeologico per la realizzazione di due rampe che permetteranno, una volta completati i lavori di accedere al pianto della Porta, che diverrà uno degli elementi portanti più significativi da un punto di vista storico, archeologico e monumentale del percorso lungo il porto canale.