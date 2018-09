Basket C Gold, l'Academy Fidenza rinuncia? San Lazzaro si scalda: nel roster avrà giovani dei Crabs

Sport

Rimini

20:21 - 14 Settembre 2018



Quando escono i calendari di serie C Gold? Il girone sarà a 13 squadre o addirittura 12? Il giorno buono sembra quello di sabato o al più tardi lunedì, in ritardo sulla tabella di marcia, ma la settimana seguente alla famosa riunione organizzativa delle società delle società a Bologna in cui pareva che i Crabs potessero rientrare clamorosamente in gioco dopo la rinuncia, è stata travagliata assai. Si sono susseguite una serie di voci delle più bizzarre, ma l’ultima nata a metà settimana ha trovato conferma rimettendo in discussione tutto.

Ci riferiamo alla possibile rinuncia al campionato in extremis dell'Academy Basket Fidenza, un colpo mortale per il campionato: un girone a 12 costringerebbe a rivedere il calendario e ad organizzare una fase ad orologio. Allora l’ipotesi che era stato esclusa dai vertici regionali Fip in un primo momento – ossia la presenza di una seconda società a San Lazzaro – ha ripreso quota e ai nastri di partenza potrebbe esserci attraverso una deroga propio il club bolognese in modo tale da avere una girone a 13. Non il massimo della vita, ma sempre meglio di 12. Vedremo cosa succederà alla fine della fiera.

Se Fidenza rinuncerà davvero e al suo posto sarà inserita San Lazzaro, un ruolo lo reciterà anche Luciano Capicchioni che col San Lazzaro ha stretto un accordo per il settore giovanile. Il coach sarà il bolognese Augusto Conti, già giocatore di serie A con Virtus (ha fatto l’Eurolega), Brescia e Ferrara tra le altre squadre, allenatore (e responsabile di dei settori giovanili) di vari club del Bolognese. Ha guidato in serie B Castel Guelfo, Castel San Pietro, Ozzano, i Tigers Forlì e l’anno scorso da metà stagione Castenaso in C Silver con 9 vittorie su 11 partite arrivando ad una grande salvezza.

Nel roster ci potrebbero essere dei giocatori del settore giovanile dei Crabs come il bulgaro Chavdarov, Galassi, forse Popov (è ad Agrigento in prova), non Drigo ma probabilmente Moffa, cercato anche da Cassino neopromosso in A2, e da RBR: a San Lazzaro il giovane di belle speranze avrebbe più certamente più spazio e possibilità di crescere. Ovviamente non ci sarebbe il veterano Michele Maggioli che aveva firmato un accordo coi Crabs.

Staremo a vedere. Al bel vedere manca poco.

Stefano Ferri