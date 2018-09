Cronaca

Cattolica

| 19:38 - 14 Settembre 2018

Grave incidente, venerdì pomeriggio in via Allende a Cattolica: un pedone 63enne è stato investito da un'automobile. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso all'Infermi di Rimini. Sul luogo dell'incidente la polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.