Tragico incidente sulla Marecchiese, muore scooterista: inutili i tentativi di rianimarlo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:27 - 14 Settembre 2018

Una persona, le cui generalità non sono ancora note, è deceduta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di venerdì sulla Marecchiese, in località San Marino dei Mulini, all'incrocio con la via della Scenza. Un uomo in scooter ha sbattuto contro un furgoncino e nel violento impatto è finito nel campo ai bordi della carreggiata. Dalle prime ricostruzioni i due mezzi procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione Rimini. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il conducente dello scooter non c'è stato nulla da fare. I rilievi del sinistro affidati ai Carabinieri.