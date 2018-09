Rimini Calcio, quattro le squadre giovanili in campo nel week end

Sport

Rimini

| 19:00 - 14 Settembre 2018

Sono quattro gli impegni ufficiali di campionato che nel week-end vedranno protagoniste le formazioni del Rimini Calcio.



Si comincia domani quando l'Under 13 (foto) di mister Alessio Serafini farà il proprio debutto stagionale sul campo del Modena, fischio d'inizio ore 16.



Prima di campionato anche per l'Under 14 guidata da mister Massimo Finotti che domenica, alle ore 10.30, andrà a far visita all'Imolese.



Sempre domenica, e in entrambi i casi con fischio d'inizio alle ore 15, la doppia trasferta sul campo del Vicenza che vedrà di scena l'Under 17 di mister Lele Vanni e l'Under 15 allenata da mister Matteo D'Agostino.