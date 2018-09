La Graziella spinta da un soffiatore a motore, nuovo video virale per i ragazzi di Dafne

Attualità

Rimini

| 16:36 - 14 Settembre 2018

Nuovo video virale per i ragazzi di Dafne, negozio dedicato alle due ruote di Rimini. Un ciclista in muta da Triathlon viaggia in sella a una Graziella, nelle vie del centro di Rimini, raggiungendo alte velocità, ma con l'aiutino: la spinta di un soffiatore a motore. Sempre a bordo di una Graziella uno dei ragazzi di Dafne, vestito da prete, si era lasciato andare a una corsa ad alta velocità per le vie di San Marino, imitando il personaggio televisivo di Terence Hill, Don Matteo.