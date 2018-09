Saludecio, dopo i lavori di sistemazione tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Attualità

15:30 - 14 Settembre 2018

Stanno terminando i lavori di messa in sicurezza alle scuole materne ed elementari in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Nell’elenco degli interventi è stata rifatta completamente la scala esterna di accesso, prima consolidando il sottoscala dove il cemento armato con il tempo si era degradato, e poi sono stati rinnovati i gradini ricoperti anche con materiale antiscivolo. E’ stato sistemato anche il contattore del gas, dopo che lo scorso inverno a volte si erano avvertite delle fuoriuscite di odori. Si era intervenuto provvisoriamente, ora invece approfittando dell’estate sono stati rifatti completamente gli allacci e ripristinato il contattore.

In questi giorni verrà rifatta anche la parte di pavimentazione esterna, in modo che potrà essere utilizzata dai bambini per giocare. E’ stata riposizionata la pavimentazione che presentava problemi in un’aula, sistemata la copertura dello scivolo di accesso per i portatori di handicap, ripulite le grondaie e si stanno inoltre ultimando i lavori di sistemazione delle rubinetterie e dei sifoni dei lavandini.

Gli interventi sono stati resi possibili sulla base della scelta economica dell’amministrazione di impiegare un po’ meno risorse negli eventi e utilizzarle per gli adeguanti e la messa a norma dei plessi scolastici, che tra poco accoglieranno bambini e ragazzi. Tutti i lavori eseguiti erano stati elencati dalle maestre e dalle mamme, rimane solo la sostituzione delle finestre, che comunque sono a norma in quanto i vetri hanno la pellicola infrangibile. Per sostituirle con quelle a doppio vetro occorre reperire le risorse, o tramite bandi o accendendo un mutuo, ma occorre un po' più di tempo.