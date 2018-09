Un torneo di calcetto a Rimini per ricordare Bafode, bracciante scomparso in un incidente stradale

Sport

Rimini

| 15:29 - 14 Settembre 2018

Casa Madiba ricorda Bafode Camara, abitante di Casa Don Gallo scomparso tragicamente in un incidente stradale assieme ad altri 11 braccianti. Gli attivisti hanno organizzato, sabato 15 settembre dalle 14.30 al Parco Marecchia, un torneo di calcetto in sua memoria. Due le formule: 5 vs 5 e 3 vs 3 misto, in entrambi i casi senza portiere. Sarà allestito un info point della Polisportiva Autside Rimini, squadra di calcio di cui faceva parte Bafode, e non mancherà il dj set del Madiba Sound Family.

Si legge in una nota di Casa Madiba: "abbiamo deciso di organizzare una giornata di sport popolare contro ogni forma di discriminazione perchè riteniamo importante tenere vivo il ricordo di Bafode ma anche continuare a dimostrare che anche attraverso lo sport si possono costruire gli anticorpi ai sentimenti di intolleranza razzista e sessista purtroppo sempre più diffusi nella società e nella comunicazione".