Boccette A1, Manuel Caffè Bocciofila spuntato, Bussecchio la scampa con la matricola Liberio Montaletto

Sport

Rimini

14 Settembre 2018

Nella prima giornata del campionato regionale di serie A1 di boccette a squadre trofeo Gorina Panni le squadre più accreditate hanno giocato tutte in trasferta e ad eccezione dei campioni in carica del Manuel Caffè Bocciofila, bloccato sul pari dal President Park Ronco, e del Clai Sasso Morelli, identico risultato con Rg Impianti Settecrociari, hanno centrato la posta piena in palio. Qualche patema d’animo per il Bussecchio Forlì messo a dura prova dalla matricola Liberio Montaletto mentre vincono in scioltezza Leon D’Oro Molinella, Gran Hotel Palazzo Taverna Forlì e Circolo Sport Ravenna . Exploit dell’Espressso Italiano Romea Ravenna al rientro dopo tanti anni di assenza dal biliardo boccette. Partono col Piede giusto Bbzo Cafè Villanova e Si.re Codifiume .



President Park Ronco Forlì – Manuel Caffè Bocciofila Imola 1 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti contro A. Stella e GL. Naldi 66-91, S. Tricomi c A. Bacci 101-90, M. Fantini e M. Prati c M. Di Marco e M. Grilli 93-61, F. Ferri c M. Mazzarini 100-43, R. Bosi c M. Berti 46-104, C. Bartolini c V. Cristofori 44-100.

Liberio Montaletto – Italiana Assicurazioni Bussecchio 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Marchetti e S. Raggi c D. Calubani e R. Batani 80-41, V. Bersani c I. Minoccheri 100-94, P. Fattori e N. Tassinati c M. Morri e L. Versari 57-80, D. De Lorenzi c D. Ricci 66-101, M. Locchi c C. Protti 79-110, M. Magnani c E. Rosa 48-100.

Ls Tex Master Novellara – SI.RE Codifiume 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Valenti e E. Belluzzi c M. Romualdi e R. Galegati 77-82, M. Sala c M. Cerchiari 101-50, G. Nozzi e L. Draghetti c B. Zanardi e M. Celio 86-25, F. Montermini c D. Sgargi 62-109, A. Braglia c F. Giustiniani 50-104, C. Sala c A. Mondi 76-100.

R.G. Impianti Settecrociari Clai Sasso Morelli 3 – 3 (p.t. 1-2)

M. Foiera e F. Ricci c D. Tinarelli e W. Cantelli 40-83, R. Bassenghi c C. Gasperini 61-106, B. Cicognani e A. Casadei c M. Mengoli e R. Zanelli 80-42, J. Taioli c S. Giannoni 102-83, J. Magnani c M. Brusa 103-77, L. Franceschini c L. D’Ambra 69-100.

Cappelletti Felix Team T.V. – Grand Hotel Palazzo T.V. 0 – 6 (p.t. 0-3)

F. Turchi e A. Bandini c L. Ravaglia e L. Alpi 57-90, P. Cardinali c M. Cicali 76-100,G. Catellani e S. Nanni c M. Buscaglia e D. Cortecchia 53-80, S. Dallara c A. Corbetta 90-108, F. Perugini c A. Galli 83-108, E. Giordani c G. Peruchetti 82-112.

Manuel Caffè Bocciofila Imola 2 – Circolo Sport Ravenna 1 – 5 (p.t. 0-3)

A. Negrini e A. Sandri c A. Berti e F. Benedetti 82-38, L. Sandoni c C. Leonardi 60-101, G. Minoccheri e L. Molinaro c L. Mini e S. Bolognesi 76-83, M. Savioli c S. Cardellini 104-86, M. Loreti c P. Gamboni 60-100, M. Preti C A. Naderi 74-114.

Capitan Bagati Bellaria RN – Leon D’Oro Molinella 0 – 6 (p.t. 0-3)

O. Gennari e S. Della Chiesa c L. Morara e L. Dolzani 63-90, M. Patrignani c C. Sandrini 98-109, M. Funghetti e C. Vincenzi c P. Vitelli e A. Pinardi 47-80, G. Barducci c F. Corradini 49-100, R. Galiandro c A. Messori 80-103, R. Belletti c F. Campeggio 34-100.

Espressso Italiano Romea RA – Tex Master Novellara 5 – 1 (p.t. 3-0)

D. Morini e D. Melideo c C. Bussei e C. Gualandri 83-57, L. Molduzzi c D. Gavioli 100-72, R. Ravaioli e R. Pezzani c D. Baraldi e G. Catellani 80-57, C. Spadoni c S. Bussei 100-99, A. De Antonis c L. Beneventi 59-106, L. Chiarini c A. Lugli 101-86.

BBZO Cafè Villanova – Bagno Venere Castiglione RA 4 – 2 (p.t. 3-0)

D. Ancarani e D. Benedetti c M. Patuelli e L. Bassi 80-33, L. Casadei c L. Turroni 100-92, L. De Carli e M. Cillani c An. Ricci e S. Camprincoli 86-54, R. Verlicchi c S. Rinaldi 100-81, A. Dalmonte c S. Palazzesi 93-100, S. Laghi c GP. Gardini 43-101.

Classifica:

BBZO Cafè Villanova, Italiana Ass. Bussecchio, SI.RE Codifiume, Grand Hotel Palazzo T.V., Circolo Sport Ravenna, Espresso Ital. Romea RA e Leon D’Oro Molinella punti 3, R.G. Impianti Settecrociari, Clai Sasso Morelli, President Park Ronco Forlì e Manuel Caffè Bocciofila Imola 1 punti 1, Tex Master Novellara, Cappelletti Felix Team T.V., Ls Tex Master Novellara, Liberio Montaletto, Manuel Caffè Bocciofila Imola 2, Capitan Bagati Bellaria RN, Bagno Venere Castiglione RA punti 0.

Nella foto: la squadra del Bar Liberio Montaletto che dopo quarant’anni di attività raggiunge per la prima volta la massima serie (Il titolare Liberio De Lorenzi al centro accanto al consigliere federale Loris De Cesari)