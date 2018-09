Tennis, Bronzetti e De Rossi finalisti dell'Open del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 15:16 - 14 Settembre 2018





Il sammarinese Marco De Rossi ed il riminese Alberto Bronzetti (nella foto) sono i protagonisti, questa sera dalle 20.30, della finale del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti (1.000 euro di montepremi). In semifinale il n.1 del seeding, Alberto Bronzetti, ha travolto (6-0, 6-1) il pari classificato Francesco Giorgetti nel derby del Tennis Viserba, mentre De Rossi (2.4, n.3) ha domato il talento ancora acerbo del 2.5 riccionese Alessandro Pecci per 7-6, 6-4.

Intanto è partito il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Over 45, 1° turno: Umberto Calcagno (4.4)-Nicola Manuzzi (4.6) 5-7, 6-4, 10-8. Over 55, 1° turno: Massimo Cecchini (Nc)-Albo Fabbri (4.6) 6-1, 6-2. 2° turno: Enrico Crocetti Bernardi (4.3)-Paolo Lipparini (4.3) 6-1, 6-2.