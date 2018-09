Calcio Prima categoria, l'ambizioso Riccione di Gigi Angeloni alza i veli sabato al Pastrocchio

Sport

Il Riccione Calcio 2018-2019 sabato si presenta. L'appuntamento è per sabato 15 settembre, dalle ore 18 alle 20, sulla terrazza del Pastrocchio. Il club (nella foto il presidente Andrea Morelli) aspetta tutti i tifosi ed amici per presentare oltre ai giocatori e allo staff tecnico (il mister è Gigi Angeloni) anche il direttivo che negli ultimi mesi ha visto entrare alcune nuove figure tecniche. Nell'occasione chi lo vorrà potrà abbonarsi alla stagione calcistica della Riccione Calcio 1926.

Nella rosa della squadra che partecipa con ambizioni al campionato di Prima categoria troviamo tra gli altri il portiere Giustolisi, che ha giocato già due partite nell’ultima stagione in biancazzurro (proveniente dal campionato interno sammarinese); i centrocampisti Giovanni Bonini, proveniente dal campionato interno Sammarinese (ex Tre Penne e Libertas), e Maximiliano Cejas, nell’ultima stagione al Real Miramare; gli attaccanti Francesco Gori, 18 reti con la casacca dell’Altavalconca nell’ultimo campionato di Seconda Categoria Marche, e Giuseppe Tolomeo, 23 reti nell’ultima stagione con la maglia del Montanaso Lombardo (Promozione lombarda), una vecchia conoscenza dei tifosi biancazzurri.

L'incontro sarà anche l'occasione per informare i genitori sugli allenamenti del settore giovanile e rispondere ad ogni domanda.