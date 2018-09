Spaccio di droga sul lungomare di Rimini: arrestati due pusher nigeriani

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 14 Settembre 2018

Due spacciatori di 22 e 26 anni, nigeriani, sono stati arrestati nella tarda serata di giovedì dalla Squadra Volante della Polizia di Rimini. Nel corso di un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato i due mentre si muovevano con fare sospetto all'ingresso di uno stabilimento balenare di Rimini, per poi avvicinarsi a un terzo ragazzo, confabulando con lui. La Polizia ha osservato le loro mosse: uno dei due nigeriani si è messo a fare da palo, l'altro consegnava un piccolo involucro al ragazzo, in cambio di 20 euro. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno sequestrato diversi involucri di marijuana, nonchè la somma di 260 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Processati per direttissima, gli spacciatori sono stati condannati a 8 mesi di reclusione.