Sagra della Polenta di Perticara, torna l'attesa mostra scambio di minerali fossili

Eventi

Perticara

| 12:48 - 14 Settembre 2018



Domenica 16 settembre si rinnova l’appuntamento con il “Mineral Expo”, mostra di minerali fossili e antiquariato minerario al Museo Sulphur di Perticara (Rn). Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Museo Sulphur si terrà la 30ª edizione della rassegna che richiama collezionisti, appassionati e curiosi da diverse regioni.

Il programma prevede la Mostra “Minerali, Fossili, Antiquariato Minerario” e divertenti “Laboratori Didattici” per bambini. L’ingresso è gratuito.

Una navetta gratuita a ciclo continuo parte dalla centrale piazza Matteotti di Perticara dalle ore 14 per la visita al Museo Sulphur. PerticaraMineralExpo@gmail.com, tel. 339.7041165



“Mineral Expo” è inserita nel programma della “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”, giunta alla XXXII edizione. Organizzata dalla Pro Loco di Perticara, la manifestazione inaugura le fiere e le sagre dell’alta Valmarecchia e “apparecchia” per quattro domeniche le sue proposte, e proseguirà il 23 e il 30 settembre.

La sagra è partita con il botto: all’esordio, infatti, sono stati consumati 2 quintali di farina che sono serviti per la distribuzione di ben 1500 piatti di polenta condita con ragù di salsiccia, cinghiale e funghi porcini. A pranzo e a cena lo stand è stato sempre strapieno. Soddisfatto il presidente della Pro Loco, Cesare Bianchi: “Da anni la prima domenica della Sagra non raggiungeva queste presenze così importanti”.



Regina della manifestazione è indubbiamente il primo “in giallo”, la polenta, preparata all’ombra del Monte Aquilone con una farina che contiene ben 13 specie diverse di granoturco rigorosamente macinate ad acqua.



La polenta di Perticara è da leccarsi i baffi, nelle sue diverse versioni. Quella tipica è condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o con i funghi. All’oro giallo di Perticara si accompagnano la Piadina, le patatine fritte, la trippa, le cotiche con i fagioli e il cinghiale in salmì innaffiato con il robusto Sangiovese D.O.C.. Nella passata edizione furono bruciati 8 quintali di farina di polenta suddivisi in 5mila porzioni.

Immancabili le bancarelle con prodotti del sottobosco (dalle melograne alle giuggiole e i funghi), e il mercatino dell’artigianato.

Parcheggio gratuito presso il campo sportivo.

La tensostruttura apre alle ore 11 e fino alle 21. Anche in caso di maltempo gli amanti della buona tavola non avranno alcun problema: la tensostruttura dispone di oltre 300 posti tutti al coperto.

Naturalmente non mancheranno il mercatino e i giochi per i più piccoli lungo le vie del paese (via Oriani, via Trento e parcheggio). E poi, per chi ha gambe buone, c’è anche l’opportunità di digerire con una bella camminata lungo i percorsi CAI del al Monte Aquilone.

Tutte le domeniche, inoltre, sono possibili visite guidate al Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta almeno 500 anni di attività estrattiva dello zolfo in 3000 mq di esposizione.