Cinque borse di studio per i piccoli sportivi di Morciano grazie al progetto 360 sport

Sport

Morciano di Romagna

| 12:45 - 14 Settembre 2018

Un aiuto concreto ai piccoli sportivi e alle loro famiglie. La società ‘360 Sport’ di Morciano di Romagna scende in campo e mette a disposizione 5 borse di studio che consentiranno di frequentare gratuitamente un corso tra quelli propositi nel periodo che va da gennaio a maggio 2019 (tennis, Giocasport, Dodgeball). Al bando possono partecipare bambini e ragazzi nati tra il 2001 e il 2015 con famiglie che hanno un Isee inferiore ai 15.000 (quindicimila) euro. Dopo aver consegnato alla segreteria della società il modello Isee, le famiglie interessate dovranno sostenere un colloquio con la commissione, che in seguito stilerà una graduatoria, seguendo l’ordine di arrivo temporale delle richieste e fasce di reddito. Il partecipante dovrà inoltre essere in possesso della tessera 360 Sport e di un certificato medico non agonistico per attività sportiva. Nel caso in cui non fosse già provvisto della tessera potrà richiederla alla segreteria di 360 Sport al costo di 15 euro. Per informazioni: 3484442642 oppure spedire una email a info@360sport.it