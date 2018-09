Potenziata collaborazione Garden e Riviera Volley Rimini: al via la nuova stagione

Sport

Rimini

| 12:35 - 14 Settembre 2018

Dopo la partenza del calcio a inizio settembre e quella del basket di lunedì, anche per la Pallavolo Garden è tempo di riprendere l’attività con l’inizio ufficiale previsto martedì 18 settembre, ma con una festa anteprima in programma sabato 15.

Se il Basket Garden ha siglato un importante accordo con la neonata Rinascita Basket Rimini, la Pallavolo della Polisportiva non è stata da meno dando seguito e aumentando ulteriormente la collaborazione iniziata lo scorso anno con Riviera Volley Rimini, la più importante realtà della città iscritta in questa stagione al campionato di Serie B2.

Da quest’anno il Garden sarà il settore giovanile ufficiale delle due prime squadre Riviera e curerà la crescita delle giovani pallavoliste dalla Under 11 fino alla Under 16 oltre alla sezione mini volley presente già da anni nella Polisportiva, il tutto diretto e coordinato dalla ex pallavolista professionista e figura di spicco della pallavolo riminese Doria Carnesecchi.

Le giovani pallavoliste si potranno allenare nel campo coperto in parquet di ultima generazione costruito lo scorso anno nel centro di via Euterpe e potranno inoltre usufruire degli spazi e dei servizi di tutta la struttura come piscina e palestra, per affiancare agli allenamenti tecnici in campo, una importante e completa preparazione fisica, il tutto seguite da tecnici e preparatori qualificati.

L’obiettivo è quello di crescere al meglio le giovani pallavoliste e dare la possibilità alle più promettenti di giocare nelle due prime squadre del Riviera: la Under 16 allenata da Edoardo Nanni e iscritta al campionato di Eccellenza e la Serie B del coach Luca Nanni che inizierà il campionato il prossimo 13 ottobre (il 20 ottobre primo match casalingo al Flaminio).

L’inizio della nuova stagione del settore giovanile Garden-Riviera è fissato per martedì 18 settembre mentre sabato 15 settembre, dalle 16 alle 19, è in programma una festa anteprima con partite e tornei tra le atlete per festeggiare il ritorno in campo e divertirsi insieme.