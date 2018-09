A bordo di furgoncini, Fiat 500 e 127: il divertente coast to coast da Riccione a Viareggio

Sport

Un’avventura di un giorno, un coast to coast da Riccione a Viareggio con piccole macchine e furgoncini non più convenzionali, storici modelli pre anni 2000. Questa è la Spaghetti Raid, manifestazione di amici che hanno tanta voglia di vivere e divertirsi senza tanti fronzoli, in programma Sabato 22 settembre. Video e foto saranno pubblicati in tempo reale dai partecipanti, con aggiornamenti live per tutta la durata del coast to coast sulla pagina Facebook "spaghetti raid". Sessanta iscritti da tutta Italia, dalla vicina Svizzera e un equipaggio da Liverpool.

Dalle fiat 500, alle 127, vecchi furgoncini fiat 900t, per arrivare alle R4, 2CV, Mini, Maggiolini e furgoni volkswagen. Si attraverserà l'appenino umbro, tosco marchigiano per poi arrivare a Firenze e infine a Viareggio. Lungo il tragitto ci saranno dei check point obbligatori che indicheranno il passaggio da quel punto, nessun tipo di orario imposto, è un giro turistico alla vecchia maniera.