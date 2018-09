Fuochi d’artificio, prelibatezze per il palato, cinema e feste: ecco gli eventi del weekend

Eventi

Rimini

| 12:27 - 14 Settembre 2018

‘L’estate sta finendo’, citava una canzone, ma non la voglia di divertirsi e trascorrere un week-end in compagnia, sotto le luci dei fuochi di artificio, gustando prelibatezze o girovagando per mostre. Vi diamo qualche idea per organizzare al meglio il finesettimana.





ENOGASTRONONOMIA E MANIFESTAZIONI





A Perticara anche questa domenica sarà “in giallo” alla “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”. Regina della manifestazione è indubbiamente la rustica vivanda, preparata in questo caratteristico borgo della Valmarecchia con una farina che contiene ben 13 specie diverse di granoturco rigorosamente macinate ad acqua. QUI tutte le info.





Tutto è pronto per la giornata "C’era una volta un favoloso castello": al Castello di Montefiore Conca una domenica ai bambini e alle loro famiglie.Domenica 16 settembre la Rocca Malatestiana attende i visitatori dalle 11 alle 19 con un ricco programma d’intrattenimento legato alle fiabe e ai castelli, tra storia e fantasia. QUI tutte le info.





Sabato 15 e domenica sul Lungomare Spadazzi, due serate di spettacoli, show di luci e musica, che accenderanno il cielo di Miramare con effetti speciali esclusivi per un evento unico. Due serate di spettacolare competizione pirotecnica tra Italia ed Austria, 600 metri di costa illuminata da spettacoli piromusicali con cinque differenti postazioni di lancio fuochi, dal bagno 129 al 149. Due spettacoli creati appositamente per l’evento. Orario: dalle 22.00 Ingresso libero.





Sabato 15 e domenica 16 settembre a Rimini, in piazzale Fellini, Gran premio Nuvolari 28°edizione. Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, provenienti da tutto il mondo, che gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini. Info: www.gpnuvolari.it





Dal 13 al 16 settembre torna una nuova edizione di Riccione Pet Week-End, l’iniziativa organizzata da Federalberghi Riccione, Hospitality Mood in collaborazione con il Comune di Riccione, che propone servizi e attività dedicati a Fido e tutta una serie di opportunità per chi sceglie di trascorrere le vacanze in compagnia del proprio animale domestico. QUI tutte le info.





CINEMA E SPETTACOLI





Ha avuto grande successo alla 75ª edizione della Mostra del cinema di Venezia, e, a pochi giorni dalla presentazione alla kermesse, esce nelle sale l’acclamatissimo Sulla mia pelle che racconta, utilizzando gli atti giudiziari, l’uccisione di Stefano Cucchi. L’associazione DIG, Riccione Teatro e Giometti Cinema, presentano l’ evento dedicato al valore civile e sociale della pellicola alla presenza della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. Sabato 15 settembre ore 20:30 al Cinepalace.





Venerdì 14 settembre, Dreamer - Il Musical, debutta in anteprima nazionale all'Oltremare Theatre. Spettacolo unico nel suo genere, con 13 artisti che si esibiscono in uno dei più grandi cine-teatri d’Europa, dotato di un gigantesco schermo curvo e di un grande palcoscenico. La magia e l’unicità di questo innovativo musical, nasce dall’unione di scenografia classica e proiezioni a schermo intero. QUI le info.





CULTURA E MOSTRE





Domenica 16 settembre alle ore 10 al Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo “Anita e le altre”. L’appuntamento rientra nell’ambito della 274esima tornata del Tribunato di Romagna, l’Associazione che ha per scopo l’affermazione e la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni romagnole, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.





Si concludono domenica 16 settembre due importanti mostre allestite al Museo della Città di Rimini. La prima è la vasta antologica delle opere di Alan Gattamorta, intitolata 1998 - 2018 , stata allestita in dodici sale dell'Ala Nuova del Museo. Alla Manica Lunga, situata al primo piano del corpo antico dello stesso museo, è stata allestita una mostra di Pier Paolo Del Bianco intitolata Viaggio di fantasie e ossessioni.





FESTE E DISCOTECHE





Dalle 14, appuntamento sulla sabbia di Bellaria Igea Marina per celebrare la fine della stagione estiva con un evento unico. Il Capodanno a The Student Beach. Dopo la festa del Natale a Ferragosto con lo schiuma party e Babbo Natale in costume e bikini, inizia il conto alla rovescia per il Veglione di Capodanno. Scenografie, musica, coreografie e tante sorprese per festeggiare una stagione a gonfie vele. QUI tutte le info.





Sabato 15 settembre si balla ancora una volta al Byblos Riccione. In consolle arriva Dj Benny per il penultimo saturday Byblos. Con lui Max Monti, Franz Frisani e Alex L.





Ultimo sabato di musica alla Baia Imperiale. L’estate 2018 si conclude con tuffo nel passato, alla riscoperta degli anni 90. In consolle un ricco roster di ospiti capitanati dai Datura.