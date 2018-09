Rimini: non vaccinati, si ricorre alle vie legali. Lunedì suona la prima campanella

Attualità

| 07:57 - 14 Settembre 2018

Sono 22.792 gli studenti del comune di Rimini pronti a rientrare a scuola lunedì. 1045 al nido, 3405 scuole dell'infanzia, 5833 della primaria, 3652 alle medie e 8857 alle superiori. Sono 423 gli alunni con disabilità di vario livello assistiti dal comune con educatori e sostegno. Tante le novità presentate dall'assessore alla scuola e alle politiche educative Mattia Morolli (nella foto), che attendono gli studenti riminesi, la prima proprio "all'ingresso". Da Palazzo Garampi pugno duro per quanto riguarda gli obblighi vaccinali: chi non è in regola o non dimostrerà di avere un appuntamento all'Ausl per eseguire il vaccino, non potrà entrare. Sono 41 i casi ancora non in regola per i quali si auspica una risoluzione entro breve. Le prime verifiche all'ingresso verranno fatte dalle maestre, in seguito si attiveranno i dirigenti scolastici. Qualora i genitori perseverino nel tentare di far entrare i figli a scuola, la vicenda potrebbe finire in tribunale.

Proseguirà in altri due istituti la sperimentazione "scuola senza zaino". Dopo i buoni risultati ottenuti a San Fortunato, il progetto sarà ampliato anche alla Decio Raggi e alla Zoebli. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole sono stati 57, di cui 49 già terminati.

Per quanto riguarda la regolarità del pagamento delle rette, il Comune ha recuperato in un anno circa 561mila euro non correttamente versati dalle famiglie.