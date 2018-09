Atletica, fortissimo quindicenne riminese tra i favoriti sui 1000 metri ai Campionati Italiani di ottobre

Sport

Rimini

| 07:42 - 14 Settembre 2018

Una grande prova di forza, una gara condotta in testa dal primo all’ultimo metro, ed alla fine il successo nell’ottimo tempo di 2’39”97, per un 1000 metri in cui Daniele Liviero, il fortissimo quindicenne riminese in forza all’Atletica Libertas Rimini, ha sgretolato la resistenza di tutti i suoi 23 avversari, il più vicino dei quali è risultato distanziato di più di cinque secondi al traguardo.

Lo spettacolo, perché di spettacolo si è trattato, è andato in scena nella serata di mercoledì 12 settembre a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, ed ha decretato il nuovo primato personale di Liviero, per la prima volta sotto il muro dei 2’40”, a collocarsi quasi al vertice assoluto di questa specialità in Italia nel 2018, meglio di lui solo il pugliese Giovanni Vittorio, in grado di correre a luglio in 2’39”7.

Questo importante risultato lo pone sicuramente fra i candidati al successo in occasione dei Campionati Italiani cadetti, in programma nel primo fine settimana di ottobre a Rieti.

D’altronde Daniele Liviero non è una novità nel panorama dell’atletica regionale e nazionale, due anni fa, quando gareggiava nella categoria ragazzi, riuscì a vincere il titolo nazionale Libertas sia nella corsa campestre che nei 1000 metri, così come si aggiudicò il titolo regionale nella campestre, nelle prove multiple e nei 1000 metri, chiudendo la stagione con un eccezionale 2’50”04 proprio sui 1000 metri, che gli valse il nuovo primato regionale ragazzi sulla distanza.

Lo scorso anno, al primo nella categoria cadetti, ha saputo mettersi subito in mostra con il titolo italiano Libertas di corsa campestre, e poi ancora con quello regionale sui 1200 metri siepi, per finire con l’ottavo posto ai Campionati italiani di Cles proprio su quest’ultima distanza.

Allenato da Elena Borghesi, anche lei mezzofondista di livello nazionale, Liviero si è tolto anche la soddisfazione di essere premiato a Rubiera da Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004.

Ma nel piccolo centro del reggiano si sono messi in evidenza anche gli altri cadetti del gruppo condotto tecnicamente dalla Borghesi, a cominciare da Luca Venturelli, approdato ad un probante 2’58”12, ampiamente primato personale e per la prima volta sotto l’importante soglia dei 3 minuti, e poi ancora i due gemelli Alessio ed Andrea Sanzio, il primo che ha chiuso i 1000 in 3’08”46 vicinissimo al “personale”, il secondo al via dei 300 metri, chiusi nel “personal best” di 42”99.

E per finire molto bravo anche il velocista diciottenne Davide Ricci, capace di correre i 200 metri in un ottimo “crono” di 23”67.