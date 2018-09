Cronaca

Rimini

| 17:22 - 13 Settembre 2018

Momenti di concitazione, nel pomeriggio di giovedì, in via Mercurio a Rimini, quando un incendio si è sviluppato in un appartamento e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Intorno alle 15 è scattato l'intervento dei Vigili del Fuoco nella palazzina interessata dalle fiamme, scoppiate al piano superiore. Il rogo ha causato ingenti danni ai locali, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.