Alla Rocca di Montefiore Conca una domenica dedicata i bambini e alle fiabe

Eventi

Montefiore Conca

| 16:43 - 13 Settembre 2018

Tutto è pronto per la giornata "C’era una volta un favoloso castello": al Castello di Montefiore Conca una domenica ai bambini e alle loro famiglie.

Domenica 16 settembre la Rocca Malatestiana attende i visitatori dalle 11 alle 19 con un ricco programma d’intrattenimento legato alle fiabe e ai castelli, tra storia e fantasia. L’iniziativa mira a divertite i più piccini e intrattenere il Peter Pan che si nasconde dentro ogni adulto.

Animazioni, racconti, magie, travestimenti, giochi medievali, cavalieri e combattimenti, fiabe e piccoli laboratori si svolgeranno durante tutto l’arco della giornata, a ciclo continuo, tra gli ambienti del castello. Tra le partecipazioni speciali di quest’anno annoveriamo la Brigata Montebodio, Ars Balistarum e le animatrici della Coop. Soc. Domino.

L’ingresso costa 4,00 euro per tutti, dai 3 ai 99 anni.

Non è necessaria prenotazione. Qualora, negli orari di massima affluenza (15,30-17,30) si raggiungesse il numero massimo di visitatori consentiti contemporaneamente all’interno della struttura, per motivi di sicurezza, al pubblico in entrata verrà consentito l’ingresso solo in relazione all’uscita di altri.