Insulti sessisti alle vigilesse su Facebook, scatta la denuncia: nei guai un 26enne di Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:41 - 13 Settembre 2018

Un 29enne di Bellaria è stato denunciato per diffamazione aggravata dopo aver insultato la Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare, sulla stessa pagina Facebook del corpo. Alcuni insulti, di carattere sessista, erano rivolti alle vigilesse. L'episodio è avvenuto proprio quando la pagina Facebook in questione raggiungeva il traguardo dei duemila like, spiega il Comandante Alessandro Scarpellini, "confermandosi uno strumento di servizio e informazione al cittadino tempestivo, trasversale e molto seguito dalla comunità locale". Il Comandante ha spiegato che non sarà tollerato alcun tipo di abuso da parte di chi userà i social solo per offendere e insultare, credendosi protetto dallo schermo del computer.