Il pilota Romano Fenati al contrattacco: 'Azioni legali per minacce di morte ricevute'

Attualità

Rimini

| 16:31 - 13 Settembre 2018

Il pilota Romano Fenati, dopo i fatti di Misano, va al contrattacco. Come riportato da Sportmediaset, la madre Sabrina ha annunciato azioni legali del figlio contro le persone che lo hanno minacciato di morte sui social network. "Abbiamo formato una grande squadra che volontariamente sta raccogliendo tutto ciò che di violento e minaccioso abbiamo ricevuto", ha spiegato la madre di Fenati. Il pilota chiederà risarcimento del danno morale e del danno d'immagine, devolvendo tutto alle vittime del cyberbullismo. "Non condivido la gogna mediatica, che è pur sempre violenza, a cui ci state sottoponendo in queste ore", chiosa Sabrina Fenati. Foto dal profilo Fb.