Cerimonia di commemorazione dei 'Nove Martiri' verucchiesi in piazza Malatesta

Verucchio

| 16:11 - 13 Settembre 2018

Domenica 16 settembre 2018 si terrà a Verucchio la cerimonia commemorativa dei “Nove Martiri”, i nove cittadini verucchiesi fucilati da soldati tedeschi, per rappresaglia, il 21 settembre 1944. Il programma della cerimonia prevede: ore 10,50: ritrovo in piazza Malatesta. Ore 11,00: celebrazione di una Santa Messa in suffragio (Chiesa Collegiata) dei Nove Martiri ore 11,50: deposizione di una corona d’alloro presso il cippo (Parco Nove Martiri) eretto nel luogo dove i nove cittadini verucchiesi furono trucidati.