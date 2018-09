Tennis, al torneo del Ct Cicconetti Giorgetti, Bronzetti, De Rossi e Pecci in semifinale

Sport

Rimini

| 16:08 - 13 Settembre 2018

Tre big, i 2.4 Francesco Giorgetti ed Alberto Bronzetti del Tennis Viserba ed il 2.4 sammarinese Marco De Rossi, ed una bella sorpresa, il 17enne riccionese Alessandro Pecci. Sono i protagonisti delle semifinali del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti (1.000 euro di montepremi), in programma oggi (giovedì) alle 17.30 e 20.30. La finalissima del torneo riminese è invece in programma domani sera alle 20.30.

Dunque, quasi tutti i favoriti sono approdati alle fasi clou, ad iniziare dal n.1 del seeding, il 2.4 Alberto Bronzetti (Tennis Viserba) che però ha dovuto faticare non poco per battere 5-7, 6-2, 6-4 il 2.6 Umberto Crocetti Bernardi (Ct Cervia).

In grande evidenza anche il 2.4 Francesco Giorgetti (n.4), che ha vinto un duro match per 7-6, 4-6, 6-3 su Alberto Morolli (2.5), il 2.4 sammarinese Marco De Rossi (n.3), facile (6-1, 6-2) su Erik De Santis (2.5), e la grande sorpresa del torneo, il 2.5 Alessandro Pecci che l’ha spuntata per 4-6, 6-2, 4-2 e ritiro sul 2.4 Alessandro Canini (n.2). Sempre domani (dalle 13) si gioca la finale del tabellone di 4° tra Marco Sirena (4.1, n.1) e Lorenzo Civettini (4.1, n.3). Intanto è partito il torneo Veterani, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Nell’Over 45 le teste di serie del primo tabellone sono andate nell’ordine ai 4.1 Montanari, Morigi, Raffaelli, Sirena e Comandini, nell’Over 55 i big della prima fase sono i 4.1 Adriano Amadio, Benanchi, Carlo Castelvetro, Renzi e Russo.